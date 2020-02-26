Samsung хочет сделать Android более похожим на Windows

Операционные системы на смартфонах на сегодняшний момент, если оценивать их с точки зрения среднестатистического пользователя, ничем не уступают настольным, а в удобстве работы даже превосходят своих старших сестёр.

И некоторые производители смартфонов, прекрасно понимая возможности, реализовали различные функции, которые позволяют заменить ПК посредством смартфона.

Однако в таких режимах системе Android (про iOS мы в этом контексте не говорим) всё же нужно намного больше походить на настольные ОС как минимум интерфейсом.

Новый патент Samsung указывает на то, что определённые «настольные» элементы интерфейса могут в итоге переехать и в мобильную версию Android.

Как можно видеть на изображениях, Samsung рассматривает возможность использования в мобильных версиях приложений для Android кнопок управления окнами, которые привычны нам по Windows. В смартфонах такое вряд ли необходимо, а вот в планшетах либо гибких гибридных устройствах вроде того же Galaxy Fold подобные элементы могут быть весьма удобны.

Впрочем, пока это лишь патент.