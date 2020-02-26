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Microsoft избавится от одной из самых бесполезных и раздражающих особенностей Windows 10
09:59 26.02.2020 |
Компания Microsoft, наконец, может избавится от одной из самых бесполезных и раздражающих особенностей Windows 10, представив в очередном обновлении Windows 10 новое меню «Пуск» без живых плиток. Об этом сообщил ресурс WindowsLatest со ссылкой на «осведомлённые» источники.
По словам этих источников, в меню «Пуск» живые плитки будут заменены на статичные иконки. Переработанное меню «Пуск» в классическом Windows 10 в итоге станет таким же, как и в новой версии ОС - Windows 10X, ориентированной на складные устройства с двумя экранами.
Окончательное избавление от живых плиток ожидается в большом обновлении Windows 10, которое выйдет после осеннего релиза Windows 10 20H2. Если слухи окажутся правдивыми, то это может произойти в 2021 году.
Живые плитки изначально дебютировали в мобильной операционной системе Windows Phone 7 вместе со стилем оформления интерфейса Metro, затем перебрались на «большую» Windows 8, а позднее и на Windows 10. Пользователям Metro не понравился и Microsoft от него избавилась, но живые плитки в меню «Пуск» сохранились до сих пор.
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