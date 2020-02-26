SpaceX получила разрешение на строительство завода по сборке космического корабля для полётов на Марс

Частная аэрокосмическая компания SpaceX получила во вторник окончательное одобрение строительства исследовательского и производственного комплекса на свободном земельном участке в портовом районе Лос-Анджелеса для реализации проекта по созданию межпланетного космического корабля Starship.

Городской совет Лос-Анджелеса единогласно проголосовал за строительство объекта (12-0).

Деятельность на объекте будет ограничена исследованиями, проектированием и изготовлением компонентов для космических кораблей. Созданные космические аппараты будут транспортироваться из портового комплекса на космодром на барже или корабле.

Решение властей позволит SpaceX взять в аренду 12,5 акров (5 га) земли на острове Терминал под строительство исследовательского и производственного комплекса со стартовой арендной платой в размере $1,7 млн в год с возможностью расширения арендуемой площади до 19 акров (7,7 га).