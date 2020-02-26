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Власти Евросоюза требуют вернуть в смартфоны съемные аккумуляторы
08:28 26.02.2020 |
Всего несколько лет назад замена аккумулятора в смартфоне была очень простой задачей. Достаточно было снять заднюю крышку, достать аккумулятор и заменить его на новый. За несколько секунд вы получали смартфон с полностью заряженным аккумулятором или могли заменить устаревшую батарею, не меняя сам телефон.
Сегодня съемные аккумуляторы являются большой редкостью, что огорчает многих фанатов. Согласно просочившемуся в Сеть документу, власти Евросоюза тоже не удовлетворены текущим положением вещей.
В документе говорится, что ЕС планирует устранить ограничения на несъемные батареи в ближайшем будущем, вынудив производителей сделать аккумуляторы в своих телефонах легко заменяемыми. Смысл этой инициативы заключается в сокращении электронных отходов.
В нем говорится, что если пользователь сможет беспрепятственно менять батарею, он сделает это и сохранит устройство дольше, а не выбросит его после пары лет использования. Предложение также предполагает, что производители должны сделать детали более простым и содействовать сторонним сервисным центрам.
Кроме того, план предусматривает переработку и повторное использование сырья после утилизации электронного устройства. Со временем ЕС будет работать над европейской системой сбора, собирая старые смартфоны, планшеты и зарядные устройства, чтобы облегчить утилизацию. Официально план будет представлен в следующем месяце.
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