Власти Евросоюза требуют вернуть в смартфоны съемные аккумуляторы

Всего несколько лет назад замена аккумулятора в смартфоне была очень простой задачей. Достаточно было снять заднюю крышку, достать аккумулятор и заменить его на новый. За несколько секунд вы получали смартфон с полностью заряженным аккумулятором или могли заменить устаревшую батарею, не меняя сам телефон.

Сегодня съемные аккумуляторы являются большой редкостью, что огорчает многих фанатов. Согласно просочившемуся в Сеть документу, власти Евросоюза тоже не удовлетворены текущим положением вещей.

В документе говорится, что ЕС планирует устранить ограничения на несъемные батареи в ближайшем будущем, вынудив производителей сделать аккумуляторы в своих телефонах легко заменяемыми. Смысл этой инициативы заключается в сокращении электронных отходов.

В нем говорится, что если пользователь сможет беспрепятственно менять батарею, он сделает это и сохранит устройство дольше, а не выбросит его после пары лет использования. Предложение также предполагает, что производители должны сделать детали более простым и содействовать сторонним сервисным центрам.

Кроме того, план предусматривает переработку и повторное использование сырья после утилизации электронного устройства. Со временем ЕС будет работать над европейской системой сбора, собирая старые смартфоны, планшеты и зарядные устройства, чтобы облегчить утилизацию. Официально план будет представлен в следующем месяце.