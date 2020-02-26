Samsung представила нового монстра автономности

Компания Samsung Electronics представила сегодня в Индии новый смартфон недорогой серии Galaxy M, первый в 2020 году. Им стала модель Galaxy M31.





По сравнению с прошлогодним Galaxy M30, модель получила ещё более ёмкий аккумулятор, улучшенную камеру и свежую оболочку OneUI 2 на основе Android 10 прямо из коробки.

Смартфон оснащается 6,4-дюймовым экраном Super AMOLED разрешением Full HD+, фронтальную камеру на 32 Мп, основной камерой с главным датчиком разрешением 64 Мп, ультраширокоугольным модулем на 8 Мп, датчиком глубины на 5 Мп и макро-модулем на 5 Мп.

Сканер отпечатков пальцев размещён на задней панели. В основе лежит платформа Exynos 9611, 6 ГБ оперативной памяти, 64 или 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Поддерживаются VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, FM-радио, есть USB Type-C и аудиоразъём 3,5 мм.

Аккумулятор имеет ёмкость 6000 мА·ч и поддерживает быструю зарядку мощностью 15 Вт. Как обещает производитель, время автономной работы составляет 21 час в режиме интернет-просмотра (Wi-Fi), 26 часов просмотра видео, 48 часов в режиме разговора, 119 часов в режиме прослушивания музыки.

Samsung Galaxy M31 представлен в чёрном и синем цветовых вариантах. Продажи начнутся 5 марта. Цена за версию с 6/64 ГБ составляет 208 долларов, а 6/128 ГБ - 222 доллара.