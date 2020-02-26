Еврокомиссия рекомендует своим сотрудникам переходить на защищенный мессенджер Signal

Комиссия Европейского Союза усиливает меры по кибербезопасности. В связи с этим, она попросила своих сотрудников перейти на мессенджер Signal с комплексным шифрованием. Такие меры - следствие нескольких громких скандалов, связанных с потерей конфиденциальных данных, с участием европейских дипломатов и чиновников. Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Politico.

В декабре 2018 года исследовательская фирма Area 1 Security, занимающаяся кибербезопасностью, заявила, что тысячи дипломатических сообщений были похищены из системы COREU, которая используется государственными учреждениями и институтами для обмена информацией в Европейском Союзе.

Кроме того, в 2019 году появилась информация о том, что два компьютера дипломатической делегации ЕС, во время поездки в Москву, были взломаны. Сама поездка состоялась еще в 2017 году, однако об инциденте стало известно только спустя два года. Комиссия тогда заявила, что будет заниматься расследованием.

В связи с этим, ЕС заявил, что разрабатывает новую европейскую стратегию по кибербезопасности. Ранее в Европейском Союзе уже обсуждалась перспектива создания специального подразделения по кибербезопасности для поддержки стран и организаций ЕС, в случае кибератаки.

Должностные лица Европейской комиссии уже обязаны использовать шифрованные электронные письма для обмена конфиденциальной информацией. А различные секретные документы подпадают еще под более строгие правила безопасности.

Использование Signal рекомендовано, в основном, как для связи между персоналом Европейской комиссии, так и с теми людьми, которые там не работают.

Само приложение Signal пользуется большой популярностью среди активистов, благодаря своему сквозному шифрованию и технологии с открытым кодом. "Это, как WhatsApp и iMessage, но основанный на инновационном протоколе шифрования. Поскольку Signal с открытым кодом, вы можете посмотреть, что у него "под капотом", - делится своим мнением эксперт по криптографии из Лёвенского католического университета.

Signal разработан в 2013 году. Приложение поддерживается некоммерческим фондом, которым руководит основатель WhatsApp Брайан Актон. Он покинул свою компанию в 2017 году, после того, как у него произошли трения с руководством Facebook.

Технология шифрования сообщений WhatsApp основана на том же протоколе, который использует Signal (Open Whisper Systems). Однако, программный код WhatsApp не опубликован, как, впрочем, и код Telegram, который тоже позиционирует себя, как достаточно безопасный.

Напомним, что основатель Telegram Павел Дуров возложил вину за взлом телефона Джеффа Безоса на мессенджер WhatsApp. По его мнению, технология сквозного шифрования, которую использует WhatsApp, сама по себе не может гарантировать абсолютную конфиденциальность. К недостаткам сквозного шифрования он, в частности, относит то, что зачастую не зашифрованы резервные копии передаваемых данных. Кроме того, Дуров отмечает, в каждом приложении есть "пути обхода" защиты.