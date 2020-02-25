Amazon открыла полноценный супермаркет без касс

Amazon открыла во вторник в Сиэтле (США) продуктовый супермаркет, в котором реализована модель Amazon Go - торговля без кассовых аппаратов.

Новый магазин Amazon отличается от других магазинов Amazon Go, которых в США насчитывается около 20 штук, более широким ассортиментом и размерами. Его площадь составляет 10 400 квадратных футов (966 м2), в то время как площадь стандартного магазина Amazon Go колеблется в пределах от 1200 до 2300 квадратных футов (111-214 м2).

Новый магазин сочетает в себе доступность продуктов и низкие цены в продуктовой сети, такой как Publix или Walmart, с удобством модели Go. Его ассортимент включает как товары крупных основных брендов, так и местные органические продукты.





В магазинах Amazon Go используются телекамеры над рабочей зоной и технологии компьютерного зрения в сочетании с геозонами для смартфонов, чтобы отслеживать покупателей и товары. Применяемая система позволяет проследить, когда покупатель взял что-то с полки и положил в корзину, и также определить, когда он передумал, и вернул товар обратно на полку.