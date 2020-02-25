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Главный конкурент Xiaomi Mi 10. Мощные флагманы iQOO 3 и iQOO 3 5G представлены официально
12:07 25.02.2020 |
iQOO, игровой суббренд Vivo, представил сегодня горячо ожидаемый флагманский смартфон iQOO 3 и его вариацию iQOO 3 5G.
Смартфон установил новый рекорд по производительности в AnTuTu. Как объявил производитель во время онлайн-презентации, смартфон набрал в бенчмарке 610 576 баллов. Это заметно больше объявленых Xiaomi результатов новых флагманов Mi 10, прозванных компанией королями производительности.
Смартфон iQOO 3 5G построен на основе однокристальной системы Snapdragon 865, до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и до 256 флэш-памяти UFS 3.1. Отдельное внимание уделяется системе охлаждения Carbon Fiber VC Liquid Cooling, которая способна снижать температуру поверхности на 3,5°C и температуру CPU на 12°C.
Смартфон оснащается 6,44-дюймовым экраном Super AMOLED разрешением Full HD+ . Частота обновления изображения оказалась обычной - 60 Гц, но частота опроса сенсорного слоя составила 180 Гц. Фронтальная камера на 16 Мп врезана в экран. Сканер отпечатков пальцев интегрирован с экраном.
Основная камера сочетает главный модуль на 48 Мп с датчиком Sony IMX582 и диафрагмой f/1,79, телефото модуль на 13 Мп с диафрагмой f/2,46, ультраширокоугольный модуль на 13 Мп с диафрагмой f/2,2 и углом обзора 120°, а также датчик определения глубины на 2 Мп.
Смартфон получил аккумулятор емкостью 4440 мА•ч с поддержкой быстрой зарядки Super FlashCharge мощностью 55 Вт. Предусмотрена поддержка Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.1, GPS+ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C и аудиоразъём 3,5 мм.
На смартфон установлена свежая операционная система Android 10 с фирменной оболочкой iQOO UI 1.0. Аппарат имеет размеры 158,51 з 74,88 х 9,16 мм при весе в 214,5 г.
iQOO 3 и iQOO 3 5G представлены в трёх цветовых вариантах - оранжевом, серебристом и чёрном. Версия iQOO 3 с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти обойдётся в 515 долларов, iQOO 3 8/256 ГБ - в 555 долларов, а iQOO 3 5G 12/256 ГБ - в 625 долларов. Продажи в Индии начнутся 4 марта.
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