Представлен Huawei MatePad Pro — первый планшет с беспроводной зарядкой

Компания Huawei официально анонсировала флагманский планшет Huawei MatePad Pro, который оснащен новейшей однокристальной системой Kirin 990.

Это первый планшет, который заряжается беспроводным путем при мощности 15 Вт, при этом он также позволяет заряжать и другие мобильные устройства при мощности 7,5 Вт. При полной зарядке Huawei MatePad Pro работает до 12 часов в режиме воспроизведения видео и до 40 часов при разговоре и отключенном экране (есть поддержка LTE и слот для SIM-карты). Емкость аккумулятора составляет 7250 мА•ч. Полная зарядка занимает 2,5 часа.

Планшет Huawei MatePad Pro получил 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128, 256 или 512 ГБ флэш-памяти UFS 3.0. Экран имеет диагональ 10,8 дюйма при разрешении 2560 х 1600 пикселей. Его контрастность составляет 1500:1, он охватывает 96% цветового пространства NTSC.

Рамки экрана имеют ширину 4,9 мм, дисплей занимает 90% площади лицевой панели. Пиковая яркость экрана составляет 540 кд/м2. При массе 460 г толщина планшета составляет всего 7,2 мм.

Основная камера имеет разрешение 13 Мп и объектив с диафрагмой F/1,8. Фронтальная камера является 8-мегапиксельной и чуть менее светочувствительной (F/2,0). Планшет получил акустическую систему Harman Kardon.

Также для планшета разработаны чехол-клавиатура и стилус M-Pencil, который распознает 4096 степеней нажатия.

Модуль NFC планшет не получил. Цены уже объявлены. Базовая версия с 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флэш-памяти и Wi-Fi стоит 549 евро. Далее порядок цен выглядит так:

* 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ флэш-памяти, Wi-Fi - 649 евро;

* 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ флэш-памяти, Wi-Fi, M-Pencil, обложка из кожи - 749 евро;

* 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флэш-памяти, LTE - 599 евро;

* 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ флэш-памяти, LTE - 699 евро.

Фирменная клавиатура для планшета стоит 129 евро, M-Pencil - 99 евро, чехол-обложка - 39 евро. В продажу планшет поступит в апреле.







