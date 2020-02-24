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120 к/с, HDMI 2.1, 12 TFLOPS и обратная совместимость — это всё есть у Xbox Series X
17:40 24.02.2020 |
Компания Microsoft только что без всякой шумихи взяла и раскрыла одну из главных особенностей грядущей приставки Xbox Series X. Недавние слухи были верны - производительность консоли действительно составит 12 TFLOPS.
Это вдвое больше, чем у Xbox One X, втрое больше, чем у PS4 Pro и примерно в восемь раз больше, чем у Xbox One.
Но много ли это в абсолютном выражении? Для примера можем взять Sony PS4, которая вышла в конце 2013 года и имела производительность в 1,8 TFLOPS. На тот момент самая производительная потребительская однопроцессорная видеокарта (если оценить «математическую» производительность), Radeon R9 290X, характеризовалась показателем в 5,63 TFLOPS. То есть консоль отставала от самой топовой видеокарты примерно втрое.
Если же говорить о ситуации на сегодня, самой производительной видеокартой является GeForce RTX 2080 Ti с показателем 13,45 TFLOPS, то есть лишь немногим больше, чем у новой консоли Xbox. Правда, до выхода приставки на рынок, вероятно, мы увидим уже следующее поколение карт Nvidia, но вряд ли условная RTX 3080 Ti будет иметь производительность в 36 TFLOPS.
Проще говоря, относительно самых мощных современных видеокарт новая приставка Microsoft будет существенно производительнее, чем в своё время PS4, не говоря уже о Xbox One. А это значит, что ей точно хватит запаса мощности на ближайшие лет шесть-семь.
Возвращаясь к пресс-релизу Microsoft, компания подтвердила, что в основе новой консоли лежит APU AMD с процессорными ядрами Zen 2 и GPU с архитектурой RDNA2. Приставка действительно будет поддерживать аппаратное ускорение трассировки лучей, а также Variable Rate Shading (VRS) - переменную частоту затемнения. Подтверждён и быстрый SSD, хотя тут никаких сомнений давно не было.
Microsoft также упомянула весьма важную для многих геймеров поддержку многозадачности с возможностью «заморозки» сразу нескольких игр и практически мгновенного переключения между ними. Из остального стоит отметить поддержку 120 к/с, уменьшенные задержки контроллера и поддержку HDMI 2.1.
Вопрос совместимости также очень важен для потенциальных покупателей, и тут Microsoft не подвела. Xbox Series X будет поддерживать игры для Xbox One/One X, Xbox 360 и даже для первой модели Xbox!
Ещё одна любопытная особенность называется Smart Delivery. Она позволяет игрокам один раз купить игру и играть в неё хоть на Xbox One, хоть на Xbox Series X, автоматически получая при этом правильную версию. Правда, реализация Smart Delivery будет оставлена на усмотрение разработчикам.
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