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Sony Xperia 10 II: смартфон с экраном CinemaWide и процессором Snapdragon 665
12:31 24.02.2020 |
Компания Sony анонсировала смартфон среднего уровня Xperia 10 II (произносится как Xperia Ten Mark Two), функционирующий под управлением операционной системы Android 10.
Аппарат построен на процессоре Qualcomm Snapdragon 665. Чип объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графический ускоритель Adreno 610.
Применён дисплей OLED CinemaWide Full HD+ размером 6 дюймов по диагонали с соотношением сторон 21:9. Во фронтальной части располагается 8-мегапиксельная камера.
Основная камера выполнена в виде тройного блока. Задействованы 12-мегапиксельный основной сенсор, 8-мегапиксельный модуль с ультраширокоугольной оптикой и 8-мегапиксельный телефото-блок.
Смартфон защищён от влаги и пыли по стандартам IP65/68. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3600 мА·ч.
Новинка будет предлагаться с 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем вместимостью 128 Гбайт. Информации об ориентировочной цене пока нет.
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