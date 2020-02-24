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Sony представила флагманский Xperia 1 II с технологиями камер Sony Alpha
12:19 24.02.2020 |
Компания Sony представила новый флагманский смартфон Xperia 1 II, который продолжает дело прошлогоднего Xperia 1.
В Европе это будет первый смартфон Sony с поддержкой сотовых сетей пятого поколения 5G. В отличие от предшественника, у Xperia 1 II вернулся стандартный аудиоразъём 3,5 мм и появилась беспроводная зарядка.
В эпоху 108-мегапиксельных смартфонов основная камера с тремя датчиками разрешением 12 Мп смотрится довольно скромно. Однако Sony делает ставку на технологии, ранее использовавшиеся в линейке фирменных камер Sony Alpha. По словам производителя, это первый смартфон с функцией серийной съёмки на скорости до 20 кадров в секунду, а также автоматической настройкой выдержки.
Расчеты автофокуса и автоматическая настройка экспозиции (AF/AE) выполняются до 60 раз в секунду. Также камера начала отслеживать глаза не только людей, но и животных. Камера получила оптику Zeiss, основную матрицу Exmor RS для мобильных устройств размером 1/1,7 дюйма и датчик 3D iToF.
Функция Cinematography Pro на базе технологии CineAlta позволяет вести съемку с различными настройками частоты кадров и предлагает больше возможностей ручного управления, в том числе для ручной фокусировки с системой автофокусировки (touch auto focus) и выбора настроек баланса белого для улучшения качества съемки в кинематографическом режиме.
Смартфон получил 6,5-дюймовый 4K HDR OLED дисплей CinemaWide с соотношением сторон 21:9 с «эффектом» 90 Гц (судя по всему без настоящего 90 Гц), флагманскую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 865, 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной флэш-памяти, аккумулятор ёмкостью 4000 мА·ч, фронтальные стереодинамики.
Хотя дисплей не поддерживает реальной частоты обновления изображения 90 Гц, но Sony обещает, что технология уменьшения размытия изображения подвижных объектов аналогична той, которая используется в дисплеях с частотой 90 Гц. Слота для карточек памяти формата microSD не предусмотрено. Быстрая зарядка позволяет заряжать смартфон до 50% за 30 минут. Размеры составляют 166 x 72 x 7,9 мм при весе в 181 грамм.
Xperia 1 II получил защиту от воды IP65/68 и с обеих сторон прикрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 6.
Sony пока не раскрыла точной даты начала продаж и рекомендованной цены. В России Xperia 1 II будет доступен в черном цвете с операционной системой Android 10.
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