Microsoft запретила создавать локальный аккаунт при установке Windows 10

В минувшем году компания Microsoft начала A/B-тестирование опции, запрещающей пользователям создавать локальные учетные записи во время новых установок Windows 10. Единственный способ обойти ограничение - отключиться от интернета при установке Windows 10, тогда опция ‘Offline Account' станет видимой. Данное тестирование было ограничено только США и Канадой.

Впервые о функционале заговорили в сентябре 2019 года, когда пользователи заметили, что в американской версии Windows 10 1909 (November Update) пропала возможность создания локального аккаунта.

Microsoft не детализирует свои планы по исключению возможности создания локальной учетной записи во время установки и использования вместо нее аккаунта Microsoft, но похоже, что нововведение тестируется и в Германии. Как заметил немецкий ресурс Dr.Windows, при установке Windows 10 на ПК на этапе входа в аккаунт Microsoft отсутствовала опция ‘Offline Account'. В разделе "Дополнительная информация" указывалось, что аккаунт Microsoft можно удалить после установки системы.

Пока неясно, ограничено нововведение только Германией или распространяется и на другие регионы.

A/B-тестирование - метод маркетингового исследования, суть которого заключается в том, что контрольная группа элементов сравнивается с набором тестовых групп, в которых один или несколько показателей были изменены, с целью выяснить, какие из изменений улучшают целевой показатель.