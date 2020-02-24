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Microsoft запретила создавать локальный аккаунт при установке Windows 10
10:44 24.02.2020 |
В минувшем году компания Microsoft начала A/B-тестирование опции, запрещающей пользователям создавать локальные учетные записи во время новых установок Windows 10. Единственный способ обойти ограничение - отключиться от интернета при установке Windows 10, тогда опция ‘Offline Account' станет видимой. Данное тестирование было ограничено только США и Канадой.
Впервые о функционале заговорили в сентябре 2019 года, когда пользователи заметили, что в американской версии Windows 10 1909 (November Update) пропала возможность создания локального аккаунта.
Microsoft не детализирует свои планы по исключению возможности создания локальной учетной записи во время установки и использования вместо нее аккаунта Microsoft, но похоже, что нововведение тестируется и в Германии. Как заметил немецкий ресурс Dr.Windows, при установке Windows 10 на ПК на этапе входа в аккаунт Microsoft отсутствовала опция ‘Offline Account'. В разделе "Дополнительная информация" указывалось, что аккаунт Microsoft можно удалить после установки системы.
Пока неясно, ограничено нововведение только Германией или распространяется и на другие регионы.
A/B-тестирование - метод маркетингового исследования, суть которого заключается в том, что контрольная группа элементов сравнивается с набором тестовых групп, в которых один или несколько показателей были изменены, с целью выяснить, какие из изменений улучшают целевой показатель.
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