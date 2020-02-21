Google проверит, зачем приложения собирают геолокационные данные

Компания Google намерена предпринять очередной шаг по усилению защиты конфиденциальности своих пользователей. Начиная с 3 августа нынешнего года, компания будет проверять добавляемые в Play Store приложения на предмет сбора данных о местоположении пользователей в фоновом режиме.

Google будет устанавливать, насколько эта функция необходима и ожидаема, и отклонять приложения, запрашивающие слишком много. К примеру, приложения соцсетей, запрашивающие разрешение пользователя на сбор геолокационных данных, скорее всего, получат одобрение. Однако приложения для покупок с локатором розничных магазинов могут быть отклонены до тех пор, пока разработчики не ограничат доступ к данным о местоположении во время активного использования приложений.

Google внесет изменения в свои политики в апреле, но разработчики смогут запрашивать отзывы о своих случаях использования, начиная с мая. В течение первых нескольких месяцев также будет предоставлен льготный период. Начиная с 3 августа, получать «добро» на сбор данных о местоположении должны будут только новые приложения. Однако со 2 ноября Google будет удалять из магазина не получившие одобрение старые приложения.

«Пользователи постоянно говорят нам, что им нужно больше контроля над своими данными о местоположении и что мы должны предпринять все возможные меры во избежание злоупотреблений. С самого создания Android пользователи должны давать ясное разрешение любому приложению, запрашивающему их данные», - сообщается в блоге компании.

С выходом Android 10 пользователи получили возможность давать разрешение на сбор данных только во время пользования приложением. В Android 11 пользователи также смогут давать одноразовое разрешение на сбор данных.