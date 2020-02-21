Twitter тестирует публичную модерацию записей с фейковыми новостями

Социальная сеть Twitter изучают возможность привлечения собственных пользователей к проверке информации на достоверность, сообщает NBC News со ссылкой на презентацию компании. Разработчики описывают систему «заметок от сообщества» (Community Notes) как аналог обсуждений в «Википедии». Пользователи смогут добавлять к твитам комментарии, дополнительную информацию и важный контекст. Если сообщество решит, что информация в твите недостоверна или вводит в заблуждение, под ним появится плашка оранжевого или красного цвета.

Презентация, предназначавшаяся для внутреннего пользования, была размещена с открытым доступом, утверждает NBC News. Пользователи Twitter, по идее разработчиков, смогут зарабатывать баллы за участие в заметках, количество баллов определяет «вес» добавочной информации в обсуждения. Активные участники смогут получить «значок сообщества», похожий на знак верификации рядом с именем пользователя.

В презентации приведены реальные примеры недостоверной информации из Twitter. Среди них - заявление кандидата в президенты США Берни Сандерса о масштабах продажи оружия без проверок покупателей, ссылка на статью с ультраправого новостного сайта The Federalist и фейковая новость о коронавирусе. Представитель Twitter отметил NBC News, что рассматривает различные способы борьбы с дезинформацией, и «Заметки от сообщества» - это лишь один из предложенных разработчиками.