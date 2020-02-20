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Facebook обвиняют в неуплате налогов на 9 миллиардов долларов
13:33 20.02.2020 |
Налоговое управление США обвинило компанию Facebook в неуплате более 9 миллиардов налогов, соответствующий иск управление подало в суд Сан-Франциско.
Об этом сообщает Reuters.
В регуляторе считают, что Facebook уклонился от уплаты налогов с помощью своей ирландской "дочки".
Налоговое управление США утверждает, что компания занижала стоимость интеллектуальной собственности, которую она в 2010 году продала своей ирландской "дочке", сумма сделки тогда составила 6,5 млрддолларов.
В Ирландии ниже ставка налога на прибыль, чем в США (12,5% против 35%).
В Facebook объясняют, что были вынуждены снизить стоимость проданных в Ирландию активов, поскольку компания имела значительные риски, связанные со своим выходом на международные финансовые биржи.
Ожидается, что судебный процесс продлится 3-4 недели.
В случае доказательства вины компании, ей придется выплатить 9 млрд долларов налогов и проценты на них.
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