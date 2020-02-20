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Индустрия игр и приложений выросла на $150 млрд из-за коронавируса
12:30 20.02.2020 |
Мировая индустрия игровых и других онлайн-приложений выросла на $150 млрд за счет рекордного количества скачиваний китайскими пользователями. Об этом пишет The Finаncial Times со ссылкой на данные, предоставленные аналитической компанией AppAnnie.
По ее данным, более 222 млн загрузок было сделано в Китае через интернет-магазин Apple за неделю, начавшуюся 2 февраля. Средняя недельная загрузка приложений в течение первых двух недель февраля подскочила на 40% по сравнению со средним показателем за весь 2019 г. В отчете AppAnnie отмечается, что «миллионы работников и студентов использовали мобильные приложения для поиска альтернативных способов возобновления повседневной деятельности». Загрузки образовательных приложений в феврале резко подскочили из-за того, что школы во многих крупных китайских городах остаются закрытыми. С конца декабря прошлого года в Китае распространяется пневмония, вызванная новым коронавирусом, - COVID-19, и власти вынуждены вводить жесткие карантинные меры.
Издание сообщает, что акции Tencent, крупнейшего поставщика мобильных игр в Китае, находятся сейчас на 20-месячном максимуме, а рыночная капитализация компании сейчас превышает $500 млрд. Акции компании New Oriental Education, которая занимается онлайн-образованием в КНР, в этом году выросли в цене на 17%. «Никто не ожидал, что эпидемия быстро распространится, это создало возможность для таких компаний», - сказал Шон Янг, управляющий директор Шэньчжэньского отделения Blue Lotus Capital Advisors. Даниэль Ахмад, аналитик консалтинговой компании Niko Partners, отметил, что доходы от игровых приложений в Китае выросли на 12% по сравнению с предыдущим годом. Этот рост продолжится в последующие недели, поскольку предприятия во многих городах остаются закрытыми, добавил он. Люди проводят больше времени за игрой и это дает новые возможности для монетизации игр, говорит аналитик.
Однако некоторые компании игровой индустрии пострадали из-за коронавируса. Например, Sony и Nintendo, поставки оборудования которых зависят от Китая. Акции Nintendo, которая полагается на продажи оборудования для более чем половины своих доходов, упали почти на 9% в 2019 г. из-за опасений по поводу выпуска игровой консоли Switch. Дэвид Гибсон, игровой аналитик компании Astris Advisory из Токио, добавил, что спрос на эту консоль будет расти в Китае. Между тем если перебои в консольном производстве там продолжатся, то Sony может ограничить выпуск своей консоли PlayStation 5, намеченный на ноябрь, отмечает собеседник FT.
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