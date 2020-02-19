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Ключи безопасности Titan от Google теперь доступны в большинстве стран Европы
16:58 19.02.2020 |
Ключи Google Titan, которые предназначены для защиты от фишинговых атак, со вчерашнего дня доступны пользователям из Австрии, Германии, Италии, Испании и Швейцарии. Ранее доступные только в США, Канаде, Франции, Японии и Великобритании ключи поставляются в трех форм-факторах: для USB type A, USB type C и Bluetooth ключ с поддержкой NFC.
Google Titan предназначены для пользователей, которые опасаются взлома аккаунтов и требовательны к защите персональных данных (например политики, журналисты, руководящий персонал и системные администраторы). Ключи поддерживают стандарт FIDO, использующий стойкую криптографию для двухфакторной авторизации и достижения максимального уровня защиты. Google настоятельно рекомендует пользователям, работающим с важной конфиденциальной информацией, именно такой способ защиты, и напоминает, что он гораздо безопаснее стандартной двухфакторной аутентификации.
Во время презентации ключей Titan Google заявляла, что ей удалось предотвратить фишинговые атаки на 85000 сотрудников, требуя от них использовать аппаратные средства защиты данных.
В России ключи Titan пока не продаются, но, учитывая тенденцию Google к расширению рынков сбыта, есть надежда, что они станут доступны в ближайшее время.
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