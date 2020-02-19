Microsoft Office на Android. Приложение вышло из стадии бета-тестирования

В ноябре прошлого года компания Microsoft запустила бета-тестирование приложения Office для Android, совмещающего в себе Word, Excel, PowerPoint и OneDrive.

Теперь это ПО вышло из стадии беты и доступно всем желающим. Несложно догадаться, что приложение позволяет работать с файлами всех тех программ, которые перечислены выше. Кроме того, в приложении есть раздел заметок, синхронизирующихся с заметками в Windows 10, а также функция Office Lens.





Правда, есть один нюанс. Дело в том, что приложение на адаптировано для планшетов, поэтому при использовании его на подобном устройстве, программа всегда будет в вертикальной ориентации. Microsoft сказала, что пока не планирует адаптировать Office для планшетов.