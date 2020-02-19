В следующем году SpaceX и Space Adventures займутся космическим туризмом

Компания Space Adventures, специализирующаяся на космическом туризме, сообщила о заключении соглашения с SpaceX по поводу отправки частных лиц на орбиту, высота которой выше, чем у Международной космической станции.

В пресс-релизе Space Adventures сообщается, что полёты будут осуществляться на автономно пилотируемом космическом корабле Crew Dragon, на борту которого будет находиться до 4 человек.





Первый полёт может состояться уже в конце 2021 года. Его длительность составит до пяти дней. Перед началом полёта космические туристы должны будут пройти несколько недель тренинга в США.

Запуск Crew Dragon будет осуществляться с помощью ракеты SpaceX Falcon 9 с мыса Канаверал во Флориде, предположительно со стартового комплекса Launch Complex 39A Космического центра имени Кеннеди.