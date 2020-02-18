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Минобороны США теперь может узнавать людей на расстоянии до 1 км
11:36 18.02.2020 |
В США по заказу Министерства обороны ведется разработка технологии распознавания лица, способная идентифицировать человека на расстоянии до одного километра. Проект под названием «Передовая технология тактического распознавания лица на расстоянии» (Advanced Tactical Facial Recognition at a Distance Technology) разрабатывается для Командования специальных операций США (SOCOM).
Технология представлена в виде портативного устройства, которое можно использовать в операциях, где непосредственное присутствие военных является крайне нежелательным. Поначалу прибор будет задействован в наземных операциях, но в будущем его также можно будет использовать для авиационной разведки.
Работа над проектом началась четыре года назад, и в декабре 2019 года был представлен рабочий прототип. Как сообщает англоязычный научный журнал New Scientist, SOCOM подтверждает факт разработки технологии, но отказывается вдаваться в подробности.
Согласно информации, представленной на сайте государственной программы США «Исследование инноваций малого бизнеса» (Small Business Innovation Research, SBIR), на реализацию проекта ушло $1 113 532. В настоящее время работа над технологией находится во второй фазе.
SBIR - программа правительства США, призванная помочь некоторым представителям малого бизнеса проводить исследования и заниматься разработкой передовых технологий. В рамках SBIR оказывается финансовая помощь в виде грантов или контрактов.
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