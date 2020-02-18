Google закрывает программу бесплатного Wi-Fi по всему миру

Компания Google объявила о закрытии программы Google Station. Первые сообщения о закрытии проекта появились ещё на прошлой неделе, а теперь Google официально подтвердила новость в своём блоге.

В рамках проекта Google предоставляла бесплатный доступ Wi-Fi в публичных местах - на 400 станциях в Индии и более чем 5 тысячах мест по всему миру, включая Бразилию, Южную Африку, Мексику, Таиланд и Вьетнам. Проект был запущен в 2016 году.

В интервью TechCrunch, глава платёжных сервисов Google и проекта Next Billion Users Цезарь Сенгупта (Caesar Sengupta) сообщил, что программа закрывается, поскольку у Google возникли сложности с дальнейшим расширением.

У каждого из партнёров Google разные технические требования и запросы к инфраструктуре, что делает проект сложным. При этом Google пыталась окупить проект, запустив показ рекламы во время авторизации. Кроме того, Сенгупта отметил, что возросшая доступность дешёвого LTE, особенно в Индии, сделало программу не такой востребованной.

Хорошая новость в том, что большинство точек Google Station продолжат предоставлять бесплатный Wi-Fi. Так, в Индии останутся точки доступа RailTel, все 400 штук.