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«Морской старт» перебазируется на Дальний Восток до конца марта
22:38 17.02.2020 |
На перебазирование плавучего космодрома «Морской старт» из Соединённых Штатов на Славянский судоремонтный завод (Славянский СРЗ) на Дальнем Востоке потребуется около месяца. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию, полученную от источника в ракетно-космической отрасли.
Не так давно мы рассказывали, что процесс перевода «Морского старта» из американского порта Лонг-Бич в Калифорнии на Славянский СРЗ в Приморье будет начат уже 22 февраля. Теперь сообщается, что точная дата начала перебазирования окончательно не определена, но известно, что работы будут организованы в текущем месяце.
«В конце февраля ожидается, что плавучая платформа должна выдвинуться из порта Лонг-Бич. Примерно три недели она будет добираться до пункта назначения, и ориентировочно во второй половине марта платформа может прибыть на Славянский судоремонтный завод», - рассказал источник ТАСС.
Напомним, что проект «Морской старт» был разработан ещё в начале 1990-х годов. Он включает специальный базовый порт Лонг-Бич, стартовую платформу Odyssey и сборочно-командное судно Sea Launch Commander. В 2016 году владельцем ракетно-космического комплекса «Морской старт» стала группа компаний S7. Пусковая деятельность будет осуществляться компанией S7 Space.
После перебазирования комплекса на Дальний Восток Славянский СРЗ займётся ремонтом и реконструкцией плавучего космодрома.
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