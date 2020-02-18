Финансовые новости
- |
- 18.02.20
- |
- 04:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В США состоялся успешный пуск созданной совместно с Украиной ракеты Antares
22:30 17.02.2020 |
15 февраля в 22:21 по киевскому времени из Центра космических полетов на острове Уоллопс в США состоялся первый в 2020 году пуск ракеты-носителя среднего класса "Антарес" с первой ступенью, произведенной в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.
Ракета вывела на орбиту автоматический грузовой транспортный корабль Cygnus, который должен доставить на Международную космическую станцию около 3750 кг полезного груза по заказу NASA.
"Антарес" состоит из двух ступеней и космического грузового корабля "Cygnus" (третья ступень). Основную конструкцию первой ступени разработало ГП "КБ "Южное" и изготовило ГП ПО ЮМЗ в кооперации с украинскими предприятиями "Хартрон-АРКОС", "Киевприбор", "Хартрон-ЮКОМ", "ЧЕЗАРА", "РАПИД" и другими.
Главный разработчик ракеты-носителя - американская корпорация Northrop Grumman.
"Подготовка PH "Антарес", ее испытания и пуск проведены с участием специалистов ГП "КБ "Южное", ГП ПО ЮМЗ и НПО "Хартрон-АРКОС". Согласно контракту, с территории Конструкторского бюро "Южное" в режиме реального времени осуществлялась поддержка пуска, приема и обработки телеметрической информации", - отмечается в сообщении.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Потребительские настроения украинцев в январе 2020 года ухудшились на 3,1 пункта - до 89 пунктов по 200-бальной шкале
ТОП-НОВОСТИ
|КПСС с диджитализацией: Как «слуги» будут захватывать всю страну
|Мюнхенские отговорки. Как Зеленский озвучил новые шаги «ползучей капитуляции»
|Позитив недели. Начались испытания новых снарядов для САУ «Акация»
|Экономические настроения в Украине в I кв.-2020 ухудшились - Госстат
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«Морской старт» перебазируется на Дальний Восток до конца марта
|В США состоялся успешный пуск созданной совместно с Украиной ракеты Antares
|SpaceX увеличила до 300 число микроспутников Starlink на околоземной орбите
|Audi выпустит недорогой электромобиль начального уровня
|В США приступают к планированию квантового Интернета
|Toyota Supra стала мощнее и быстрее
Это интересно
|Электрокроссовер Ford для Европы проедет 600 километров без подзарядки
|Bloomberg: себестоимость PS5 составляет $450 из-за дефицита компонентов
|Названы самые надежные автомобили в мире
|В Украине запустили электронный сервис, который платит кэшбек за безопасное вождение
|Samsung и LG готовят Cloud Top ― планшетные дисплеи для подключения к смартфонам
|Аксессуары для Xiaomi Mi 10: внешний вентилятор, контроллеры и колонка с беспроводным зарядником
|Скрытый майнер хакеров Outlaw научился «убивать» конкурентов