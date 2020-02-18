Финансовые новости
- |
- 18.02.20
- |
- 04:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
SpaceX увеличила до 300 число микроспутников Starlink на околоземной орбите
19:32 17.02.2020 |
Американская технологическая компания SpaceX отправила на низкую околоземную орбиту очередные 60 интернет-спутников в рамках проекта Starlink. В понедельник, 17 февраля, компания Илона Маска подтвердила успешный вывод на орбиту всех спутников. Таким образом, число микроспутников на орбите в рамках развертывания глобальной сети интернет-покрытия Starlink доведено до 300.
Ракета-носитель Falcon 9 с микроспутниками была запущена с базы ВВС США на мысе Канаверал во Флориде. При этом первая многоразовая ступень тяжелой двухступенчатой ракеты, использовавшейся уже в четвертый раз, не смогла совершить посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане у побережья штата Южная Каролина и упала в воду вблизи от нее. Тем не менее SpaceX пообещала доставить ее на берег.
Спутники Starlink начали выводить на орбиту в мае
Первоначально спутники выводятся на орбиту высотой 290 км. После проверки инженерами SpaceX их работоспособности, аппараты поднимаются на более высокую орбиту с помощью собственных ионных двигателей. Первые 60 аппаратов были запущены в конце мая 2019 года, вторые - в ноябре, затем последовали два запуска в январе.
Компания Маска планирует развернуть орбитальную группировку космических аппаратов данного типа для создания глобальной сети, которая обеспечит жителей планеты широкополосным интернетом в любой точке земного шара. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в 10 млрд долларов. По словам Маска, для обеспечения минимального интернет-покрытия потребуется по меньшей мере шесть запусков ракет с 60 спутниками, то есть 360 аппаратов, а для среднего - 12 запусков, которые позволят создать группировку из 720 аппаратов.
SpaceX - одна из целого ряда компаний, которые стремятся разместить на орбите крупные группировки спутников для обеспечения глобального интернет-покрытия. Среди них - OneWeb, Telesat, LeoSat и Amazon. В феврале 2019 года компания OneWeb вывела на орбиту первые шесть спутников своей собственной системы.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Потребительские настроения украинцев в январе 2020 года ухудшились на 3,1 пункта - до 89 пунктов по 200-бальной шкале
ТОП-НОВОСТИ
|КПСС с диджитализацией: Как «слуги» будут захватывать всю страну
|Мюнхенские отговорки. Как Зеленский озвучил новые шаги «ползучей капитуляции»
|Позитив недели. Начались испытания новых снарядов для САУ «Акация»
|Экономические настроения в Украине в I кв.-2020 ухудшились - Госстат
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«Морской старт» перебазируется на Дальний Восток до конца марта
|В США состоялся успешный пуск созданной совместно с Украиной ракеты Antares
|SpaceX увеличила до 300 число микроспутников Starlink на околоземной орбите
|Audi выпустит недорогой электромобиль начального уровня
|В США приступают к планированию квантового Интернета
|Toyota Supra стала мощнее и быстрее
Это интересно
|Электрокроссовер Ford для Европы проедет 600 километров без подзарядки
|Bloomberg: себестоимость PS5 составляет $450 из-за дефицита компонентов
|Названы самые надежные автомобили в мире
|В Украине запустили электронный сервис, который платит кэшбек за безопасное вождение
|Samsung и LG готовят Cloud Top ― планшетные дисплеи для подключения к смартфонам
|Аксессуары для Xiaomi Mi 10: внешний вентилятор, контроллеры и колонка с беспроводным зарядником
|Скрытый майнер хакеров Outlaw научился «убивать» конкурентов