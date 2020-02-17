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В США приступают к планированию квантового Интернета
16:43 17.02.2020 |
Интернет вырос из распределённой сети обмена трафиком между университетами и научными центрами в США. Та же самая основа станет почвой для появления и развития квантового Интернета. Какие формы примет квантовый Интернет, заполонят его котики (Шрёдингера) или он поможет в скачкообразном развитии науки и техники сегодня можно только догадываться. Но он будет, и этим всё сказано.
По запросу Президента США Дональда Трампа бюджет 2021 года на развитие квантовой информатики (QIS, quantum information science) должен быть удвоен. Ранее мы сообщали, что в рамках развития экзафлопсных вычислений в США на 2021 год может быть выделено $5,8 млрд. На исследования в области квантовой информатики предусмотрено $237 млн. Из этой суммы на планирование и первичное развёртывание базы для квантового Интернета предназначено $25 млн.
Ведущую роль в создании квантовой сети по обмену трафиком, скажем так, нового поколения, будет играть Министерство Энергетики США (Department of Energy, DOE). Квантовый Интернет будет строиться на уже существующих региональных узлах, созданных лабораториями в подчинении министерства. Например, в качестве одного из узлов планируется задействовать точку обмена квантовыми данными, которую создали в Чикагском Университете. Партнёрами в данном случае выступили лаборатории Министерства Энергетики Argonne и Fermi. Недавно в университете запустили 83-км испытательный стенд для экспериментов по квантовой связи, который поможет приблизить момент появления квантового Интернета.
Ещё одна лаборатория министерства - Брукхейвенская лаборатории (Brookhaven National Laboratory (BNL) - возглавляет разработку квантовых узлов по обмену трафиком в Нью-Йорке и на «северо-востоке» страны. На западе США по этому вопросу Министерство Энергетики сотрудничает с объединением Northwest Quantum Nexus, в которое входят Pacific Northwest National Lab, Microsoft Quantum и Вашингтонский Университет. В конечном итоге планируется подключить к квантовому Интернету все 17 национальных лабораторий, не считая желающих примкнуть к процессу.
Штука в том, что время для квантового Интернета ещё не пришло. Но когда такое мешало осваивать бюджет? Многие вещи ещё только предстоит изобрести. Мы даже не говорим выпустить и установить. В своё оправдание разработки выдвигают аргумент, что будущий Интернет будет гибридным, сочетая обычный Интернет и квантовый. Это позволяет вовлечь в процесс разработки новых технологий и нового оборудования широкие массы разработчиков, чтобы со временем создать нечто революционное.
«Цифровой Интернет будет основой, а когда он объединится с квантовым Интернетом, результатом станет гетерогенная вычислительная сеть невероятной мощности и потенциала». Сюда же можно добавить, что это должны быть сети, которые нельзя взломать. Также квантовый Интернет должен будет предоставить возможность распределённых квантовых вычислений или возможность кластерной работы удалённых квантовых вычислителей. Но с этого места мы вторгаемся в сферу смелой научной фантастики, а это не наш жанр.
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