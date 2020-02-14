WSJ: Google предложила платить СМИ за контент для своего новостного сервиса

Поисковый сервис Google предлагает выплачивать изданиям лицензионные отчисления за использование их материалов в одном из продуктов компании, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). Переговоры на ранних стадиях проходят со СМИ, преимущественно расположенными за пределами США.

Новостной сервис, о котором Google ведет речь в диалоге с изданиями, будет бесплатным для конечного пользователя, утверждают источники WSJ. У Google уже есть два бесплатных новостных раздела - рубрикатор со встроенным поиском («Google Новости») и сервис рекомендаций «Статьи для вас» (Google Discover), встроенный в операционную систему Android. СМИ не получают отчисления за использование своих материалов в этих сервисах.

Ранее Apple и Facebook обсуждали платное лицензирование новостей СМИ. Результатами стали запущенные в 2019 г. сервисы Apple News+ и Facebook News. Сервис от Apple, доступный в США за $9,99 в месяц, акцентируется на журналах и периодических изданиях. Аналогичная служба от Facebook бесплатна для пользователей и представляет собой отдельную вкладку в интерфейсе соцсети. В августе 2019 г., до запуска сервиса, WSJ сообщала, что Facebook предлагал изданиям до $3 млн в год за использование журналистского контента.

