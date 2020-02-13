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Samsung и LG готовят Cloud Top ― планшетные дисплеи для подключения к смартфонам
19:37 13.02.2020 |
В компаниях Samsung и LG уверены, что потребители желают смотреть видео и играть в мобильные игры на больших экранах, а не на небольших дисплеях смартфонов. Но и лишних денег за «железо» большинство платить не будет. Выходом станет выпуск больших и тонких дисплеев в виде планшетов, но без процессорной начинки.
Как сообщает южнокорейский сайт ETNews, компании Samsung и LG каждая разрабатывает тонкие мониторы в виде планшетов для подключения к смартфонам. Мониторы будут вооружены довольно большим 14,1-дюймовым экраном, но при этом они останутся тонкими - не толще 9 мм или чуть больше, а может даже меньше. Эти устройства получат общее название Cloud Top или, по-русски, облачный покров (граница облаков).
В составе Cloud Top будет только аккумулятор (в модели Samsung заявлена батарея ёмкостью 10 000 мА·ч, а в первой модели LG будет аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч) и схема сопряжения со смартфоном по Bluetooth или проводу. Клавиатуры не предусмотрено. Экран в корпусе и, фактически, всё. Но экран большой. Cloud Top можно будет подключать также к облачным потоковым службам для игр и просмотра видео. Вес устройств будет много меньше одного килограмма. Например, вес Cloud Top компании LG будет 600 граммов.
Вероятнее всего, Cloud Top будут вооружены сенсорным дисплеем. Заявлена поддержка многозадачности, для чего вполне хватает современных процессоров в смартфонах. Для компании Samsung выпуск Cloud Top станет своеобразным продолжением развития платформы DeX, но без док-станции. Док-станция фактически будет встроена в планшет-монитор. Устройство Samsung, кстати, будет называться Samsung DeX Book. О названии разработки LG не сообщается.
К производству новых устройств, которые должны будут занять промежуточное место между ноутбуками и планшетами, обе компании приступят уже во втором квартале. Анонс новинок ожидается в середине третьего квартала. Цена вопроса будет лежать в пределах от $340 до $425. Это дороже обычных планшетов, но Cloud Top предложит 14-дюймовые экраны. Это впечатляет.
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