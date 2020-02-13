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Скрытый майнер хакеров Outlaw научился «убивать» конкурентов
15:53 13.02.2020 |
Японская компания из сферы кибербезопасности Trend Micro выявила новую модификацию вредоносного программного обеспечения для скрытого майнинга криптовалюты Monero. Вредонос разработан хакерской группировкой Outlaw.
Программа для криптоджекинга была обнаружена в корпоративных системах на базе Linux. Помимо традиционного захвата мощностей, обновленный вредонос может выслеживать и отключать уже присутствующих в системе майнинговых ботов, тем самым устраняя конкуренцию и повышая прибыль. Ранее ПО могло лишь частично снижать активность конкурирующих программ для майнинга.
Специалисты Trend Micro предупреждают, что исходя из модификаций вредоносного ПО активность группировки Outlaw может возрасти в ближайшие месяцы.
Ранее Outlaw ограничивались компьютерными системами в Китае, теперь же они расширили географию атак на США и Европу.
Trend Micro не назвали конкретных предприятий, ставших жертвами нового вредоноса, однако указали, что наиболее уязвимыми являются компании в финансовой и автомобильной отраслях, которые давно не обновляли системы безопасности.
В январе Trend Micro выявила более 20 тысяч роутеров, зараженных майнерами криптовалют.
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