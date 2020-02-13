Скрытый майнер хакеров Outlaw научился «убивать» конкурентов

Японская компания из сферы кибербезопасности Trend Micro выявила новую модификацию вредоносного программного обеспечения для скрытого майнинга криптовалюты Monero. Вредонос разработан хакерской группировкой Outlaw.

Программа для криптоджекинга была обнаружена в корпоративных системах на базе Linux. Помимо традиционного захвата мощностей, обновленный вредонос может выслеживать и отключать уже присутствующих в системе майнинговых ботов, тем самым устраняя конкуренцию и повышая прибыль. Ранее ПО могло лишь частично снижать активность конкурирующих программ для майнинга.

Специалисты Trend Micro предупреждают, что исходя из модификаций вредоносного ПО активность группировки Outlaw может возрасти в ближайшие месяцы.

Ранее Outlaw ограничивались компьютерными системами в Китае, теперь же они расширили географию атак на США и Европу.

Trend Micro не назвали конкретных предприятий, ставших жертвами нового вредоноса, однако указали, что наиболее уязвимыми являются компании в финансовой и автомобильной отраслях, которые давно не обновляли системы безопасности.

В январе Trend Micro выявила более 20 тысяч роутеров, зараженных майнерами криптовалют.