В космос без ракеты: американская SpinLaunch разрабатывает электромагнитную «катапульту»

До сих пор вывод космических аппаратов использует старые добрые процессы сжигания химического топлива, и его с собой на борт приходится брать немало, что снижает полезную нагрузку. Альтернативы этому нет, хотя появление воздушного старта могло бы снизить потребность в топливе и сделать запуск дешевле. Кстати, по этому вопросу появились свежие мысли.

На днях сайт Wired рассказал о деятельности молодой компании SpinLaunch и даже попытался с точки зрения физики обосновать проект этого разработчика. Как считают в SpinLaunch, спутники весом до 100 кг можно было бы запускать без ракетоносителя - с помощью большой электромагнитной центрифуги. Спутник раскручивается в центрифуге в вакууме до нужной скорости, а затем шлюз открывается, и аппарат как из пращи выстреливается в космос.

Звучит невероятно? Тем не менее, в SpinLaunch уже инвестировали несколько серьёзных компаний, включая Alphabet (Google) и Airbus. Летом прошлого года они и другие инвесторы выдали SpinLaunch $40 млн.

Согласно предварительному проекту SpinLaunch, пусковая установка будет диаметром 100 метров. В момент запуска спутник весом до 100 кг (плюс, вероятно, служебая платформа аналогичного веса) будет вращаться со скоростью 450 об./мин. На раскрутку должно уходить 1 час 30 минут. Угол запуска - 35 градусов. Скорость аппарата в момент отрыва от центрифуги будет составлять около 7500 км/ч. Этого значения не хватит для выхода на низкую орбиту, поэтому проект SpinLaunch всё-таки предусматривает включение вспомогательных двигателей в атмосфере на высоте около 60 км.

Теоретически подобный запуск возможен. В компании утверждают, что они смогут выполнять по несколько запусков в сутки по цене до $500 тыс. за старт. Это примерно в 20 раз дешевле, чем с помощью ракет-носителей. Но остаются технические проблемы. Например, в момент отрыва ускорение будет до 10 тыс. g, что может выдержать далеко не всё оборудование и, конечно, не человек. Для людей пределом является ускорение 10 g. Также проблемой станет удар об атмосферу в момент выхода и трение о воздух, что предъявляет высочайшие требования к материалам снаряда.

Согласно утечкам, первый опытный запуск SpinLaunch может произойти до конца текущего года. Первый коммерческий запуск должен состояться в 2022 году. Неужели получится?