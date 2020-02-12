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США обвинили Huawei в установке бэкдоров для доступа к мобильным сетям по всему миру
12:13 12.02.2020 |
Власти США утверждают, что Huawei может получить доступ к мобильным сетям по всему миру с помощью бэкдоров в своём оборудовании, пишет ресурс The Wall Street Journal. Эта возможность, как заявляют официальные лица США, есть у китайской компании уже более 10 лет.
«У нас есть доказательства того, что Huawei обладает секретной способностью получать доступ к носящей закрытый характер и личной информации в системах, которыми она управляет и продаёт по всему миру», - заявил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
По словам официальных лиц США, эта проблема была впервые замечена при развёртывании сетевого оборудования 4G.
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