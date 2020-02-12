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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Samsung представила флагманские смартфоны Galaxy S20

 

Компания Samsung на специальном мероприятия Unpacked 2020 в Сан-Франциско официально представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra. С этого часа все слухи об этих смартфонах не имеют смысла: все уже полностью рассекречено.

Samsung представила флагманские смартфоны Galaxy S20

 

Премьера началась с камеры - и это понятно: впервые за долгое время топовые смартфоны Samsung избавились от 12-мегапиксельных камер. Если не целиком, то хотя бы частично. В Galaxy S20 и Galaxy S20+ основные камеры 64-мегапиксельные, в Galaxy S20 Ultra разрешение основного датчика составляет 108 Мп.


Подробные характеристики камер выглядят следующим образом:

Galaxy S20:

* 10 Мп, объектив с диафрагмой F/2,2 и углом обзора 80˚, автофокус (фронтальная);
* 12 Мп, объектив с диафрагмой F/2,2 и углом обзора 120˚;
* 12 Мп, объектив с диафрагмой F/1,8 и углом обзора 79˚, оптическая стабилизация;
* 64 Мп, телеобъектив с диафрагмой F/2,0 и углом обзора 76˚, оптическая стабилизация.

Galaxy S20+:

* 10 Мп, объектив с диафрагмой F/2,2 и углом обзора 80˚, автофокус (фронтальная);
* 12 Мп, объектив с диафрагмой F/2,2 и углом обзора 120˚;
* 12 Мп, объектив с диафрагмой F/1,8 и углом обзора 79˚, оптическая стабилизация;
* 64 Мп, телеобъектив с диафрагмой F/2,0 и углом обзора 76˚, оптическая стабилизация.
* Модуль камеры 3D ToF

Galaxy S20 Ultra:

* 40 Мп, объектив с диафрагмой F/2,2 и углом обзора 80˚, автофокус (фронтальная);
* 12 Мп, объектив с диафрагмой F/2,2 и углом обзора 120˚;
* 108 Мп, объектив с диафрагмой F/1,8 и углом обзора 79˚, оптическая стабилизация;
* 48 Мп, телеобъектив с диафрагмой F/3,5˚, оптическая стабилизация;
* Модуль камеры 3D ToF.

В S20 Ultra предусмотрен динамический переход от максимального разрешения 108 Мп к режиму 12 Мп путем слияния девяти пикселей датчика в один. Таким образом увеличивается захват света и улучшается качество итогового снимка.


В Galaxy S20 и S20+ имеется 30-кратный гибридный зум, в Galaxy S20 Ultra - 100-кратный. За счет применения алгоритмов искусственного интеллекта обещано отсутствие потерь качества. Максимальное разрешение записи видео - 8К.

 Galaxy S20

Как и предполагалось, все три смартфона получили дисплеи Infinity-O - с врезанными по центру фронтальными камерами. Официально экраны называются Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X, все они сертифицированы HDR10+ и поддерживают кадровую частоту 120 Гц. Диагональ экрана Galaxy S20 - 6,2 дюйма, Galaxy S20+ - 6,7 дюйма, Galaxy S20 Ultra - 6,9 дюйма. Ультразвуковой сканер отпечатков интегрирован в дисплей.

В качестве аппаратной платформы заявлена Exynos 990. Объемы оперативной памяти LPDDR5 младших моделей - 8 ГБ, старшей - 12 ГБ (в топовой версии - 16 ГБ). Базовый объем встроенной флэш-памяти - 128 ГБ.

 Galaxy S20+

Емкость аккумуляторных батарей составляет 4000 мА·ч (Galaxy S20), 4500 мА·ч (Galaxy S20+) и 5000 мА·ч (Galaxy S20 Ultra). Поддерживается быстрая проводная и беспроводная зарядки, а также обратная беспроводная зарядка.

Из остальных характеристик смартфонов: поддержка карт памяти microSD до 1 ТБ, LTE Cat.20 (версии с поддержкой 5G обещаны каждой модели), Wi-Fi 802.11 ax, Bluetooth 5.0 USB-C, NFC.

 Galaxy S20 Ultra

Габариты и масса Galaxy S20 - 151,7 x 69,1 x 7,9 мм и 163 грамма, Galaxy S20+ - 161,9 x 73,7 x 7,8 мм и 186 граммов, Galaxy S20 Ultra - 166,9 x 76 x 8,8 мм и 220 граммов.

А теперь самое главное - цены. Galaxy S20 оценен в 26 999 грн. Стоимость Galaxy S20+ - 29 999 грн. Galaxy S20 Ultra - 37 999. Новинки поступят в продажу с 13 марта.
По материалам: ixbt.com
 

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