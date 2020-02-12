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FTC начала расследование в отношении приобретений Facebook и Google
08:29 12.02.2020 |
Федеральная торговая комиссия США (FTC) объявила об открытии антимонопольного расследования в отношении Apple, Amazon, Facebook, Google, её материнской компании Alphabet, а также Microsoft.
FTC потребовала, чтобы все компании предоставили информацию о сделанных им ранее приобретениях, о которых «не сообщалось антимонопольным органам в соответствии с Законом Харта-Скотта-Родино о совершенствовании антимонопольной деятельности (Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act of 1976, HSR)».
Закон HSR представляет собой ряд поправок, внесённых в антимонопольное законодательство США в 1976 году, которые требуют от компаний не совершать слияния и поглощения без регистрации в FTC и Министерстве юстиции США в связи с тем, что оба федеральных агентства должны подтвердить, что данные сделки не являются антиконкурентными.
Однако законом HSR регулируются не все слияния или поглощения, поэтому FTC, по сути, просит эти компании раскрыть сведения по всем подобным сделкам. В сегодняшнем объявлении FTC призывает компании предоставить ей подробную информацию обо всех сделках, совершённых в период с 1 января 2010 года по 31 декабря 2019 года.
FTC отметила, что эти расследования не имеют конкретной цели выявить правонарушение. Как предполагается, они должны помочь комиссии лучше понять, каким образом компании обычно производят приобретения.
В частности, FTC хочет знать, насколько регулярно эти компании сообщают о своих приобретениях федеральным антимонопольным агентствам и производят ли компании покупки более мелких фирм или конкурентов, которые не учитываются в отчётности в соответствии с законом HSR.
Помимо определения того, совершают ли эти компании более мелкие покупки, имеющие нарушающие конкуренцию последствия, FTC также хотела бы посмотреть, как небольшие компании работают после того, как их купил один из технологических гигантов.
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