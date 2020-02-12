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Миллиардер Безос за неделю продал акции Amazon на рекордную для BBI сумму в $4,1 млрд
07:52 12.02.2020 |
Основатель и глава компании Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos) провел самую большую недельную распродажу акций среди топ-менеджеров компаний, входящих в расчет Bloomberg Billionaires Index (BBI), который ведется с 2012 года, сообщает агентство Блумберг.
С 31 января по 6 февраля Безос продал 2 миллиона акций на сумму в 4,1 миллиарда долларов, что по версии BBI стало самой крупной недельной суммой продажи акций за всю историю рейтинга.
В 2016 году со-основатель WhatsApp Ян Кум (Jan Koum) за несколько месяцев продал акции Facebook на сумму в 4 миллиарда долларов. В том же году Лорен Пауэлл Джобс (Laurene Powell Jobs) продала акции Walt Disney Co. на 6 миллиардов долларов.
По версии журнала Forbes, Безос является самым богатым человеком мира.
Amazon - один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года. По состоянию на конец 2019 года штат компании составил 798 тысяч человек.
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