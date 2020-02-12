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Представлен Samsung Galaxy Z Flip. Стекло на экране, самоочищающийся шарнир и цена ниже ожидаемой
23:55 11.02.2020 |
Компания Samsung начала сегодняшнее мероприятие Galaxy Unpacked 2020 с анонса смартфона Galaxy Z Flip. Мы уже давно знаем о нём почти всё, так что пришло время просто подвести итоги и уточнить детали.
Но начнём с того, что в пресс-релизе Samsung говорит, что Galaxy Z Flip - первенец линейки Galaxy Z. Какие ещё смартфоны будут в неё входить, неясно, но такие явно появятся. Есть версия, что Galaxy Z будет линейкой гибких смартфонов.
Итак, параметры. Смартфон получил дисплей Dynamic AMOLED диагональю 6,7 дюйма разрешением 2636 х 1080 пикселей (соотношение сторон - 21,9:9). Прикрывает экран стекло - это первый гибкий смартфон с подобным решением.
Внешний экран имеет диагональ 1,1 дюйма. Он выполнен по технологии Super AMOLED и может похвастаться разрешением 300 х 112 пикселей. На него могут выводиться различные оповещения, данные о времени, погоде, кроме того, дисплей может использоваться при съёмке селфи на основную камеру.
Сам аппарат имеет габариты 73,6 x 87,4 x 17,3 мм в сложенном состоянии и 73,6 x 167,3 x 7,2 мм - в разложенном. Масса смартфона - 183 г.
Сердцем смартфона служит восьмиядерная платформа с частотой 2,95 ГГц. Samsung, как обычно, не указывает модель, но это, согласно всем данным, Snapdragon 855 Plus.
Оперативной памяти у новинки имеется 8 ГБ, флэш-памяти - 256 ГБ. Карту памяти установить, судя по всему, нельзя. Кроме того, тут есть только один слот для карты SIM. Ёмкость аккумулятора составляет 3300 мА·ч, есть поддержка быстрой проводной и беспроводной зарядки, а также обратной беспроводной зарядки!
Основная камера у смартфона двойная с датчиками разрешением 12 Мп каждый. Один из них объединён со сверхширокоугольным объективом. Разрешение фронтальной камеры - 10 Мп.
Также стоит сказать о режиме Flex Mode. Это возможность пользоваться смартфоном в полусложенном состоянии. К примеру, можно поставить его в таком состоянии на какую-то поверхность и пользоваться камерой так, будто бы устройство установлено на штатив.
Ещё одна крайне любопытная деталь смартфона - его шарнир. Сама Samsung говорит о том, что это произведение инженерного искусства. Нас же интересует одна его особенность. Дело в том, что внутри шарнира имеются крошечные нейлоновые волокна, которые призваны очищать внутреннюю часть шарнира от пыли.
Из остального можно отметить наличие NFC, монодинамик, Android 10, поддержку Samsung Pay и сканер отпечатков пальцев на боковой грани. Смартфон доступен в трёх цветах: чёрном, золотом и пурпурном.
Продажи стартуют 14 февраля. Цена смартфона - 1380 долларов.
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