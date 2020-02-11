Потери от преступности в сфере криптовалют в 2019 году достигли 4,5 млрд долларов

Согласно отчету аналитической компании CipherTrace, потери от преступности в сфере криптовалют в прошлом году составили 4,52 млрд долларов. Это почти на 160% превосходит показатель 2018 года, равный 1,78 млрд долларов.

В отчете сказано, что потери пользователей и инвесторов в результате мошенничества и незаконного присвоения в 2019 году выросли более чем в пять раз, тогда как потери в результате взлома или кражи уменьшились на 66%.

По словам аналитиков, с момента запуска биткойна более 10 лет назад правительства и регулирующие органы по всему миру столкнулись с непрозрачностью рынка криптовалют, что обернулось огромными потерями для инвесторов.

В отчете CipherTrace также сказано, что нелегальные криптовалютные сервисы, включая обменные пункты, используют для перевода средств платежные сети почти всех 10 крупнейших банков США. Аналитики утверждают, что типичный крупный банк США ежегодно выполняет «тайные» операции на миллиарды долларов, связанные с криптовалютой.