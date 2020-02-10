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Google запретит Chrome скачивать всё подряд
09:30 10.02.2020 |
Компания Google объявила очередное новшество для пользователей самого популярного в мире браузера - фирменного Chrome.
По словам разработчиков, Chrome постепенно приведут к тому, что на безопасных страницах (с шифрованием HTTPS) станет возможна загрузка только безопасных файлов.
Данный план был анонсирован Google ещё в прошлом году. Тогда компания начала помечать в Chrome загружаемые по протоколу HTTP веб-сайты как «небезопасные» и рассказала, что собирается начать полностью блокировать «смешанный» контент. Страницы HTTPS часто обладают таким «смешанным» контентом, когда элементы небезопасно подгружаются по HTTP.
Теперь будут сделаны дальнейшие шаги. В апреле состоится релиз Chrome 82. В этой версии браузер начнёт предупреждать пользователей о загрузке небезопасных типов файлов, даже если они загружаются на «безопасной» страницы. А в будущих релизах такие файлы сразу начнут блокироваться.
В апреле пользователи начнут получать предупреждения о небезопасных исполняемых файлах, таких как .exe. Постепенно предупреждениями станут сопровождаться и менее опасные загрузки, такие как архивы. В конце года на смену предупреждениям придёт полная блокировка небезопасных загрузок.
В мобильной версии Chrome аналогичные изменения тоже будут внедрены, но позднее. По словам Google, мобильные приложения лучше защищены от вредоносных загрузок и отсрочка позволит разработчикам сконцентрироваться на обеспечении безопасности десктопных версий.
Такие новшества могут оказаться весьма раздражающими, ведь будут появляться многочисленные предупреждения, но делается это ради безопасности самих пользователей.
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