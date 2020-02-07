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Первое видео поражения движущейся цели снарядом Excalibur S с лазерным наведением
13:34 07.02.2020 |
Умнеют не только кофеварки и холодильники. Интеллектуальным становится оружие. Даже пули и артиллерийские снаряды учатся поражать цель в ранее невообразимых режимах. Например, снаряды научились гоняться за движущейся целью, о чём свидетельствует первое видео испытаний американского снаряда Excalibur S с лазерным и GPS-наведением.
Разработчик корректируемого артиллерийского снаряда Excalibur S калибра 155 миллиметров компания Raytheon выложила видео первого испытания нового боеприпаса. Испытания прошли ещё в апреле, но видео было разрешено опубликовать только сейчас. В процессе испытания была проверена надёжность системы GPS-навигации и лазерного наведения на цель и их устойчивость к стрессовым режимам в момент выстрела из гаубицы.
Стрельбы на полигоне «Юма» в Аризоне показали, что электроника снаряда выдерживает перегрузки во время выстрела, ведёт его боевую часть с использованием GPS и на стадии приближения к цели успешно переключается на полуактивную лазерную систему наведения, после чего поражает цель или, по крайней мере, ложится в заданной близости от неё.
Точность поражения цели для снаряда Excalibur S не сообщается. Для снаряда Excalibur Ib с одной лишь навигацией по GPS отклонение от цели допускается в радиусе 2 метров. Для движущейся цели попадание гаубичного снаряда на удалении 2 метров - это фактически конец. На видео можно видеть, как снаряд поражает движущуюся цель.
Разрабатывать снаряд Excalibur S компания Raytheon начала в 2014 году. За основу взят принятый на вооружение корректируемый снаряд Excalibur Ib с добавлением в носовую часть лазерной полуактивной системы наведения. Дальность полёта снаряда достигает 40 км. Лазерное наведение означает, что снаряд может продолжить навигацию и проложить курс на цель в условиях подавления сигнала GPS.
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