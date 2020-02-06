Google избавит Chrome и Youtube от назойливой рекламы

Компания Google представила новые правила для видеорекламы в браузере Chrome, которые позволят избавиться от наиболее раздражающих пользователей видов рекламы.

Новые правила основаны на данных, полученных от международной организации Coalition for Better Ads (Коалиция за лучшую рекламу), в которую входит и сама Google.

По словам Google, у владельцев сайтов есть четыре месяца на то, чтобы приспособиться к новым правилам и перестать показывать назойливую рекламу.

Coalition for Better Ads провела исследование среди 45 тысяч пользователей по всему миру. Опрос показал, что большинство пользователей находят особенно раздражающей рекламу, которая заставляет ждать начала дольше 5 секунд, ролики, вставляемые в середину видео, а также изображения или текст, которые появляется на поверх видео и закрывают больше 20% видеоконтента.

С 5 августа 2020 года Chrome начнёт полностью блокировать рекламу в таком формате. Как подчеркнула Google, фирменному видеосервису YouTube тоже придётся выполнять новые правила.