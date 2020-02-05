Huawei планирует развернуть производство 5G-оборудования в Европе

Стало известно о том, что китайский телекоммуникационный гигант Huawei планирует открыть на территории Европы несколько центров по производству оборудования для сетей связи пятого поколения (5G). На такой шаг компания была вынуждена пойти из-за продолжающегося давления со стороны правительства США, которое старается вытеснить Huawei с европейского телекоммуникационного рынка.

«Huawei привержена Европе, чем когда-либо прежде. Именно поэтому мы решили создать производственные центры в Европе. Таким образом, 5G-оборудование для Европы будет производиться в Европе», - сказал исполнительный директор Huawei по европейскому региону Абрахам Лю (Abraham Liu).

Это заявление было сделано через несколько дней после того, как Европейская комиссия рекомендовала государствам-членам ЕС отказаться от использования «небезопасного оборудования» в критически важных сегментах инфраструктуры 5G. Это означает, что каждая страна, входящая в состав Евросоюза, будет самостоятельно определять роль, которая достанется Huawei в процессе реализации проектов по строительству 5G-сетей.

Вероятно, китайская компания рассчитывает на то, что строительство производственных центров в Европе поможет убедить ЕС снять жёсткие ограничения на использование оборудования Huawei в сетях 5G. Основные надежды в этом вопросе возлагаются на Германию, которая пока не объявила окончательного решения касательно будущего Huawei в стране.

На данный момент ситуация складывается таким образом, что возможности Huawei на телекоммуникационном рынке будут сильно ограничены. В конце прошлого месяца Европейская комиссия утвердила документ, согласно которому компании, деятельность которых может угрожать национальной безопасности стран ЕС, не будут допущены к строительству критически важной инфраструктуры 5G-сетей.