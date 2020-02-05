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Биржевой оператор ICE может приобрести eBay более чем за $30 млрд
12:24 05.02.2020 |
Международный биржевой оператор Intercontinental Exchange (ICE) сделал предложение о покупке одного из крупнейших в мире интернет-аукционов eBay и может приобрести его более чем за 30 миллиардов долларов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
По их словам, Intercontinental Exchange ранее уже предпринимал попытки купить eBay и недавно снова обратился с предложением. Отмечается, что компании сейчас не ведут официальные переговоры, и нет гарантии, что eBay согласится на предложение.
Газета сообщила, что предложение должно быть очень "значительным", так как сейчас рыночная стоимость интернет-аукциона составляет 28 миллиардов долларов.
Позже ICE опровергла информацию о покупке eBay. "ICE обратилась к eBay с предложением изучить ряд потенциальных возможностей, которые могут создать ценность для акционеров обеих компаний. eBay не выразила сильного интереса. Мы не ведем переговоры с eBay относительно сделки купли-продажи всей компании или ее части", - отмечается в релизе.
Intercontinental Exchange (ICE) - один из крупнейших операторов электронных торгов сырьевыми товарами, основанный в 2000 году. Штаб-квартира находится в Атланте. Компания контролирует Нью-Йоркскую фондовую биржу, а также ряд площадок в США, Европе и Канаде по торговле фьючерсами и опционами на нефть, газ, нефтепродукты, зерновые, сахар
eBay Inc. - компания, предоставляющая услуги в областях интернет-аукционов и интернет-магазинов. Была основана в 1995 году. Штаб-квартира находится в Сан-Хосе, штат Калифорния. StubHub, принадлежащая eBay, специализируется на обмене и перепродаже билетов.
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