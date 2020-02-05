Firefox теперь показывает все собираемые данные телеметрии

У пользователей Firefox теперь есть возможность проверять, какие данные телеметрии собирает браузер. Достаточно лишь ввести в адресную строку about:telemetry, и откроется страница, где будет представлена подробная информация о настройках браузера, установленных расширениях, используемой ОС и аппаратном обеспечении, сеансах и запущенных процессах.

Как сообщил изданию ZDNet один из разработчиков Firefox, изначально страница была создана с целью помочь инженерам в отладке тестовых установок браузера. Однако потом было принято решение оставить ее в стабильной сборке Firefox, для того чтобы пользователи могли видеть, какие данные телеметрии собирает Mozilla. Ранее эту информацию можно было узнать на сайте Mozilla.

Данные телеметрии нужны не только разработчикам для отладки и подготовки новых версий браузера, но также для портала Firefox Public Data Report, где отображаются обновляемые статистические данные по использованию Firefox. При желании сбор данных телеметрии можно отключить в настройках браузера.

За последние два года Mozilla предприняла целый ряд шагов по усилению приватности пользователей своего браузера. К примеру, в прошлом месяце в версии Firefox 72 была по умолчанию включена защита от отслеживания цифрового отпечатка браузера. Кроме того, недавно в ночных сборках началось тестирование нового механизма для проверки отозванных сертификатов CRLite.