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Poco X2 представлен, и это — полная копия Redmi K30
11:59 04.02.2020 |
Похоже, обновлённая марка Poco, функционирующая сейчас независимо от Xiaomi, будет нацелена исключительно на индийский рынок. По крайней мере, компания представила смартфон Poco X2, который, как и ожидалось, является копией Redmi K30 4G, выпущенного в Китае в декабре прошлого года.
Аппарат получил дисплей с размером 6,67", разрешением Full HD+ (2400 × 1080 точек) и технологий Reality Flow (частота обновления - 120 Гц). Благодаря узким рамкам (внизу - 4,25 мм) панель занимает 91 % площади фронтальной поверхности. Заявлена поддержка HDR 10 и наличие защитного стекла Corning Gorilla Glass 5.
Стоит отметить, что экран перфорирован в правом верхнем углу под двойную камеру (20 млн основной датчик и 2 млн - дополнительный). В основе, как и в случае Redmi K30 4G, лежит чип Qualcomm Snapdragon 730G, который объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 470 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графический ускоритель Adreno 618. Используется жидкостное охлаждение для отвода тепла.
Основная четырёхкомпонентная камера имеет вертикальную ориентацию. В ней применён основной 64-Мп модуль датчик Sony IMX686 с диафрагмой f/1,89. Кроме того, использованы сверхширокоугольный 8-Мп модуль (f/2,2; 120 градусов); датчик глубины на 2 млн пикселей и модуль для макросъёмки на 2 млн пикселей. Поддерживается запись видео 4K при 30 кадрах/с и 720p при 960 кадрах/с.
Смартфон оборудован боковым дактилоскопическим датчиком, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 5, приёмником GPS/ГЛОНАСС/Beidou, модулем NFC, инфракрасным излучателем, портом USB Type-C, слотом microSD, гнездом для наушников 3,5 мм и FM-тюнером. Габариты составляют 165,3 × 76,6 × 8,79 мм при весе в 208 г. Питание обеспечивает аккумулятор на 4500 мА·ч с поддержкой скоростной 27-Вт зарядки.
В качестве ОС используется Android 10 с фирменной оболочкой на базе MIUI 11. POCO X2 поставляется в голубом, пурпурном и красном цветовых исполнения. Версия 6/64 Гбайт стоит в Индии 15999 рупий (около $224), 6/128 Гбайт - 17999 рупий ($251), 8/256 Гбайт - 19999 рупий ($279). Аппарат поступит в продажу на Flipkart и mi.com 11 февраля. О возможности его появления на других рынках пока ничего не сообщается.
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