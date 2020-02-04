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Прощай, BlackBerry. Культовый канадский бренд вскоре полностью исчезнет с рынка смартфонов
18:43 03.02.2020 |
В своё время мобильные телефоны BlackBerry были невероятно популярны. Подтверждение этому можно увидеть во многих старых американских фильмов, где многие персонажи пользуются именно аппаратами канадской компании.
Однако времена изменились. В своё время BlackBerry, как и многие другие, упустили рынок, придерживаясь старых аппаратных и программных решений. В итоге компании пришлось полностью прекратить выпуск смартфонов. Но бренд оставался жив.
В 2016 году китайский гигант TCL приобрёл права на использование бренда BlackBerry на рынке смартфонов и дал бренду вторую жизнь. Однако, несмотря на легендарное имя и ряд весьма необычных аппаратов, смартфоны BlackBerry даже с Android популярными не стали.
И теперь вся эта история пришла к своему логичному завершению. Как сообщается, с 31 августа текущего года компания TCL больше не будет продавать смартфоны под брендом BlackBerry. В этот день, судя по всему, заканчивается срок лицензионного соглашения между компаниями, и китайский производитель, видимо, не захотел его продлевать. При этом TCL продолжит обеспечивать поддержку имеющихся клиентов до 31 августа 2022 года.
BlackBerry не упоминает никаких вариантов продолжения жизни её торговой марки на рынке смартфонов, так что, похоже, что мы можем констатировать скорую смерть культового бренда.
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