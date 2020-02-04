Avast сворачивает деятельность по сбору данных пользователей

Компания Avast намерена ликвидировать свою «дочку» Jumpshot в связи со скандальным журналистским расследованием. Согласно заявлению Avast, отныне у Jumpshot больше не будет доступа к пользовательской информации, и в конце концов сервис будет полностью закрыт.

Напомним , на этой неделе журналисты Motherboard и PCMag выяснили, что Avast собирает данные пользователей своего бесплатного антивируса и передает их Jumpshot для обработки с целью дальнейшей продажи.

Avast приобрела Jumpshot в 2013 году. Изначально «дочка» занималась производством инструмента для очистки ПК, но в 2015 перешла на аналитику с акцентом на маркетинговую информацию, основанную на анализе покупок пользователей в интернете. У компании предположительно был доступ к 1 млн устройств.

Как выяснилось в ходе журналистского расследования, хотя компания и пыталась анонимизировать пользовательские данные, присваивая им идентификаторы, собираемых ею данных вполне достаточно для установления личности пользователей и слежки за их активностью в интернете.

Подобная деятельность со стороны компании, выпускающей продукцию для обеспечения безопасности в Сети, может серьезно подорвать доверие пользователей и негативно отразиться на бизнесе. В связи с этим компания быстро отреагировала на ситуацию и решила ликвидировать Jumpshot.

Продукты Avast не претерпят никаких изменений, а Jumpshot продолжит платить своим поставщикам до тех пор, пока не будет полностью ликвидирована. Пользователи маркетингового инструмента должны связаться с Jumpshot, а сотням ее сотрудников придется искать новую работу.