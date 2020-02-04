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Samsung хочет, чтобы в консолях Xbox появилась поддержка сверхширокоформатных мониторов
09:35 31.01.2020 |
Сверхширокоформатные мониторы с соотношением сторон 21:9 или 32:9 на сегодняшний день уже не являются чем-то необычным. Однако у таких мониторов есть ряд недостатков.
Во-первых, не все игры поддерживают подобные соотношения сторон, а во-вторых, их вообще не поддерживают игровые консоли. Причина проста - телевизоры с таким соотношением сторон условно не существуют, а большинство геймеров с консолями используют именно телевизоры, а не мониторы.
Однако сверхширокоформатные мониторы действительно предоставляют в определённой степени новый игровой опыт, поэтому найдётся немало тех, кто хотел бы использовать с консолями такие мониторы.
И у владельцев Xbox, вероятно, вскоре такая возможность появится. Как сообщает источник, компания Samsung решила настоять на том, чтобы Microsoft добавила поддержку сверхширокоформатных разрешений для своих консолей. Samsung в этом весьма заинтересована, так как она предлагает немало соответствующих мониторов.
Более того, представитель Samsung заявил, что ранее компания работала с Microsoft над внедрением поддержки таких разрешений на разовой основе, но до реализации проект так и не добрался.
К сожалению, неясно, как будет развиваться ситуация и не идёт ли речь исключительно о консолях нового поколения. Но даже в таком варианте геймеры останутся в выигрыше.
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