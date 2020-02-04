Google объединит почту и мессенджер в одном универсальном приложении

Компания Google работает над универсальным коммуникационным приложением для корпоративных и бизнес-пользователей. Об этом сообщило издание Information со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, новое приложение объединит в себе почту Gmail, облачное хранилище Google Drive, а также мессенджеры Hangouts Chat и Hangouts Meet. Оно будет нацелено на такие корпоративные решения, как Slack и Microsoft Teams.

Приложение станет частью пакета G Suite, за которым стоит команда облачных сервисов Google Cloud. Планируется, что компаниям понравится использовать одно приложение вместо нескольких, что существенно упростит администрирование.

Напомним, мессенджер Hangouts превратился в Hangouts Meet и Hangouts Chat только для корпоративных пользователей в 2017 году. Для обычных же пользователей Hangouts был заменён на мобильные Google Duo и Allo. А в марте 2019 года Allo был закрыт в пользу стандартного приложения Messages для Android.