Популярные антивирусы продолжат поддерживать Windows 7

Крупные производители антивирусного ПО будут поддерживать ОС Windows 7 на протяжении двух лет со дня прекращения ее официальной поддержки компанией Microsoft.

Как сообщает немецкая ИБ-компания AV-TEST, большинство крупных вендоров подтвердили, что их антивирусы буду доступны пользователям Windows 7 до 2022 года. Благодаря этому пользователи устаревшей ОС, поддержка которой прекратилась 14 января, смогут защитить себя от кибератак.

О продолжении поддержки Windows 7 в течение следующих двух лет сообщили: AhnLab, AVG & Avast, Avira, Bitdefender, BullGuard, Carbon Black, ESET, FireEye, F-Secure (до декабря 2021 года), G Data, Ikarus, «Лаборатория Касперского», K7 Computing, McAfee (до декабря 2021 года), Microsoft Security Essentials (только обновления сигнатур), Microworld, PC Matic, Quickheal, Seqrite, Sophos (локальная поддержка до декабря 2020 года, облачная - до июня 2021 года), Symantec/NortonLifeLock, ThreatTrack/Vipre, TotalAV и Trend Micro.

Корпоративные пользователи Windows 7 могут и впредь получать обновления безопасности от Microsoft, но для этого им нужно заплатить за расширенную поддержку. Представителям малого и среднего бизнеса, а также домашним пользователям расширенная поддержка не доступна. Если они хотят продолжать работать с Windows 7, единственный способ обезопасить себя от кибератак с использованием новых уязвимостей - установить антивирусное решение из представленного выше списка.