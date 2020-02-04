Facebook собирает данные об активности пользователей за пределами соцсети

Во вторник, 28 января, компания Facebook представила новую функцию «Действия вне Facebook» (Off-Facebook Activity), которая не только позволяет пользователям очищать свою историю активности за пределами соцсети, но также свидетельствует о том, что Facebook следит за ними, даже если приложение выключено.

Для подбора релевантной рекламы Facebook и принадлежащим ей Instagram и Messenger вовсе не нужно подслушивать и подглядывать за пользователями через камеры и микрофоны на их устройствах - у компании для этого есть другие инструменты. Facebook знает, когда пользователь посетил сайт поддерживаемого им политика, прочитал новость в газете, купил что-то в интернет-магазине или открыл «умный» замок с помощью приложения.

Теперь благодаря функции «Действия вне Facebook» пользователь может узнать, какие сайты и приложения отправили Facebook информацию о нем в течение последних 180 дней.

«Действия вне Facebook включают ваше взаимодействие с компаниями и организациями, о котором они нам сообщают. Например, когда вы посещаете их сайты через Facebook. [...] Компании и организации, которые используют наши инструменты для бизнеса, могут передавать нам информацию о действиях на их сайтах или в приложениях. Это позволяет нам персонализировать контент, например, подбирать для вас наиболее актуальную рекламу. В соответствии с нашими требованиями компании и организации должны заранее уведомлять пользователей о том, что будут применять наши инструменты для бизнеса», - говорится в описании функции.

Функция скрыта в «Настройках» приложения и носит, скорее, информативный характер. Она действительно позволяет удалять историю активности за пределами соцсети, но это никак не повлияет ни на количество отображаемой рекламы, ни на дальнейший сбор информации, ни на подбор рекламы.

