Philips пересматривает структуру собственности бизнеса техники для дома





Royal Philips объявила, что намерена продать свой бизнес по производству техники для дома. Компания выделит бизнес в отдельную юридическую структуру внутри Philips Group. Этот процесс займет от 12 до 18 месяцев. После чего Philips намерена найти покупателей для этого подразделения.

«За последние годы мы значительно улучшили показатели подразделения техники для дома, которое стало важной частью Philips. Тем не менее этот бизнес не вписывается в стратегическое видение нашей компании как мирового лидера в сфере медицинских технологий»,- приводятся в сообщении слова генерального директора компании Франса ван Хоутена.

По итогам 2019 года производство техники для дома принесло Philips выручку в размере €2,3 млрд. В целом компания завершила год с показателем выручки €19,5 млрд и чистой прибыли €1,17 млрд (+6,5% по сравнению с 2018 годом).